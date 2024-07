Five Star Bancorp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Five Star Bancorp Registered hat am 24.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 50,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at