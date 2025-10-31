Five-Star Business Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Five-Star Business Finance veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at