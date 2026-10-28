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28.10.2026 06:31:29
Five-Star Business Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Five-Star Business Finance äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,14 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,72 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 8,75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR sowie einen Umsatz von 7,07 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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