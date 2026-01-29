|
Five-Star Business Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Five-Star Business Finance lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 9,41 INR gegenüber 9,36 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 8,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR sowie einem Umsatz von 6,29 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
