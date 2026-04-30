Five-Star Business Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Five-Star Business Finance hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,14 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,49 INR je Aktie erzielt worden.

Five-Star Business Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 37,31 INR beziffert, während im Vorjahr 36,61 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 32,46 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at