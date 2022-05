Five Star Senior Living gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Five Star Senior Living hat am 04.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,295 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,104 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 173,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at