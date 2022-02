Five Star Senior Living: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Five Star Senior Living hat am 24.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,302 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Five Star Senior Living 0,071 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 181,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 36,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 285,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,759 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,122 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Five Star Senior Living im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 934,59 Millionen USD im Vergleich zu 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,730 USD sowie einen Umsatz von 941,49 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at