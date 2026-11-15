Five9 Aktie
WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012
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15.11.2026 02:58:51
Five9: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Five9 (NASDAQ:FIVN) announced a definitive agreement to acquire Level AI for $325 million. The transaction expands the cloud contact center as a service (CCaaS) vendor into stand-alone artificial intelligence (AI) tools, creating a second path to win enterprise customers. Three key takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
The $325 million cash acquisition brings stand-alone AI capabilities to organizations using on-premises contact centers. This allows Five9 to build relationships before those customers migrate their core platform to the cloud.
Third-quarter AI revenue reached $45 million, or 17% of subscription revenue. Larger enterprise deployments converted faster from the backlog than expected, so management raised its full-year AI revenue growth target to at least 75%.
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