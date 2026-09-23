Five9 Aktie
WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012
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23.09.2026 15:02:01
Five9 President Andy Dignan Sells Shares for $244,510
Andy Dignan, President of Five9 (NASDAQ:FIVN), sold 6,986 shares at $35.00 per share on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.00); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($34.50).
Five9 is a leading provider of cloud-based contact center solutions with a market capitalization of $2.6 billion and TTM revenue of $1.2 billion, demonstrating strong market positioning in the enterprise software space.
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Nachrichten zu Five9 Inc
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05.08.26
|Ausblick: Five9 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Five9 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Five9 Inc
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