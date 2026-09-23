Five9 Aktie

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WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

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23.09.2026 15:02:01

Five9 President Andy Dignan Sells Shares for $244,510

Andy Dignan, President of Five9 (NASDAQ:FIVN), sold 6,986 shares at $35.00 per share on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.00); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($34.50).

Five9 is a leading provider of cloud-based contact center solutions with a market capitalization of $2.6 billion and TTM revenue of $1.2 billion, demonstrating strong market positioning in the enterprise software space.

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