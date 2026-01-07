Five9 Aktie

WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

07.01.2026 13:48:49

Five9 President Reduces Stake After 50% Drop in 2025

Andy Dignan, President of Five9 (NASDAQ:FIVN), directly sold 8,212 shares on Dec. 4 and Dec. 5, 2025, for a total consideration of approximately $166,700, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($20.30); post-transaction value based on the Dec. 5, 2025 closing price.* 1-year performance is calculated using Dec. 5, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
