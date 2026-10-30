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30.10.2026 06:31:28
Fiverr International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fiverr International hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,76 Prozent zurück. Hier wurden 90,9 Millionen USD gegenüber 107,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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