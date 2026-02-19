|
19.02.2026 06:31:28
Fiverr International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fiverr International hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Fiverr International im vergangenen Quartal 107,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fiverr International 103,7 Millionen USD umsetzen können.
Fiverr International hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,480 USD je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 430,91 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 391,48 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 432,20 Millionen USD taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.