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30.07.2026 06:31:29
Fiverr International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fiverr International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Fiverr International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,00 Prozent auf 97,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108,7 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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