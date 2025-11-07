Fiverr International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fiverr International veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Fiverr International mit einem Umsatz von insgesamt 107,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at