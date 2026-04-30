Fiverr International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fiverr International lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 105,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at