FIXER: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FIXER hat sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 38,64 JPY gegenüber -56,410 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 793,0 Millionen JPY gegenüber 871,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at