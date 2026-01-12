|
FIXER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FIXER hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 43,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FIXER ein Ergebnis je Aktie von -17,600 JPY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 790,0 Millionen JPY, gegenüber 1,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,78 Prozent präsentiert.
