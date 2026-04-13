FIXER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FIXER hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 40,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,170 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 773,0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at