Fixstars gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fixstars hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,80 JPY, nach 9,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Fixstars mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,47 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 60,56 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Fixstars 60,34 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 10,65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Fixstars einen Umsatz von 9,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at