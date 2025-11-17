Fixstars hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fixstars äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,01 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 60,34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fixstars 46,39 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

