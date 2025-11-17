17.11.2025 06:31:29

Fixstars hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fixstars äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,01 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 60,34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fixstars 46,39 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen