FJ NEXT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FJ NEXT hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 42,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FJ NEXT noch ein Gewinn pro Aktie von 33,65 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FJ NEXT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 24,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at