FJ NEXT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FJ NEXT hat am 13.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 87,01 JPY gegenüber 82,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 197,30 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte FJ NEXT 171,97 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 100,41 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at