FJ NEXT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FJ NEXT gab am 06.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 73,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 27,53 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FJ NEXT 23,23 Milliarden JPY umgesetzt.

