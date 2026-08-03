FJ NEXT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FJ NEXT stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FJ NEXT 62,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat FJ NEXT mit einem Umsatz von insgesamt 40,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at