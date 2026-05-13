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13.05.2026 06:31:29
FJ NEXT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FJ NEXT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 150,66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 78,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 305,73 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 198,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 142,37 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 112,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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