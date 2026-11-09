FJ NEXT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FJ NEXT hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FJ NEXT ein EPS von 49,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FJ NEXT im vergangenen Quartal 31,03 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FJ NEXT 31,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at