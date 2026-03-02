Fjarskipta hf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fjarskipta hf hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 ISK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fjarskipta hf ein EPS von -4,830 ISK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,73 Milliarden ISK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,22 Milliarden ISK ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,600 ISK beziffert. Im Vorjahr waren -6,100 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,98 Milliarden ISK gegenüber 21,65 Milliarden ISK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at