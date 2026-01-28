People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
28.01.2026 06:00:06
FJDynamics’s James Wu: We do what other people don’t want to do
The former chief scientist at Chinese drone maker DJI explains why he is building robots for ‘forgotten’ sectors, such as agricultureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!