Fjordkraft hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fjordkraft stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Fjordkraft 0,250 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,50 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at