Flag Ship Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Flag Ship Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Flag Ship Acquisition 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at