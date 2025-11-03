Flag Ship Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flag Ship Acquisition hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at