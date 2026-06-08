Flag Ship Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flag Ship Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Flag Ship Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at