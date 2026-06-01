Flag Ship Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flag Ship Acquisition lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Flag Ship Acquisition 0,050 USD je Aktie verdient.

Flag Ship Acquisition hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at