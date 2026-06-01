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01.06.2026 06:31:29
Flag Ship Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Flag Ship Acquisition hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 USD. Im Vorjahr hatte Flag Ship Acquisition 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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