Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 3,27 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,27 Prozent auf 38,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,33 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,80 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 144,46 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S 120,73 Millionen CAD umgesetzt.

