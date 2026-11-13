Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S präsentierte Quartalsergebnisse

Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S 1,74 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 35,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at