New York Community Bancorp Aktie
WKN DE: A40G3V / ISIN: US6494454001
|
30.01.2026 12:27:55
Flagstar Bank Returns To Profit In Q4
(RTTNews) - Flagstar Bank, National Association (FLG) on Friday reported fourth-quarter net income of $21 million, or $0.05 per share, compared with a net loss of $196 million, or $0.47 per share, a year earlier. Excluding one-time items, earnings were $30 million, or $0.06 per share.
Net interest income rose 1% year-on-year to $467 million, while total revenue, including non-interest income, fell to $557 million from $625 million.
The provision for credit losses declined sharply to $3 million from $145 million a year ago.
"In addition to returning to profitability during the fourth quarter, we also had positive operating leverage, which we expect to continue in 2026. Our return to profitability during the fourth quarter is a significant milestone in the Bank's turnaround, but it is only one of several positive trends, including continued growth in the C&I portfolio, NIM expansion coupled with an increase in net interest income, ongoing expense management, and an improving credit quality profile," said Chairman, President, and Chief Executive Officer, Joseph M. Otting.
Flagstar Bank shares rose more than 3% in pre-market trading after closing at $13.54, up 4.64% on Thursday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs
|
29.01.26
|Ausblick: New York Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: New York Community Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: New York Community Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: New York Community Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.