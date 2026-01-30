New York Community Bancorp Aktie

New York Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40G3V / ISIN: US6494454001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 12:27:55

Flagstar Bank Returns To Profit In Q4

(RTTNews) - Flagstar Bank, National Association (FLG) on Friday reported fourth-quarter net income of $21 million, or $0.05 per share, compared with a net loss of $196 million, or $0.47 per share, a year earlier. Excluding one-time items, earnings were $30 million, or $0.06 per share.

Net interest income rose 1% year-on-year to $467 million, while total revenue, including non-interest income, fell to $557 million from $625 million.

The provision for credit losses declined sharply to $3 million from $145 million a year ago.

"In addition to returning to profitability during the fourth quarter, we also had positive operating leverage, which we expect to continue in 2026. Our return to profitability during the fourth quarter is a significant milestone in the Bank's turnaround, but it is only one of several positive trends, including continued growth in the C&I portfolio, NIM expansion coupled with an increase in net interest income, ongoing expense management, and an improving credit quality profile," said Chairman, President, and Chief Executive Officer, Joseph M. Otting.

Flagstar Bank shares rose more than 3% in pre-market trading after closing at $13.54, up 4.64% on Thursday.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu New York Community Bancorp Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

New York Community Bancorp Inc Registered Shs 0,00 0,00% New York Community Bancorp Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen