New York Community Bancorp Aktie
WKN DE: A40G3V / ISIN: US6494454001
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23.10.2026 18:21:49
Flagstar Bank Stock Falls 9% Despite Swinging To Q3 Profit
(RTTNews) - Flagstar Bank, National Association (FLG) is down 8.70 percent, losing $0.99 to $10.44 on Friday. The decline comes despite the bank reporting third-quarter net income attributable to common stockholders of $3 million, or $0.01 per share, compared with a net loss of $45 million, or $0.11 per share, a year earlier. The improvement primarily reflected a higher income tax benefit, while the pre-tax loss narrowed from last year.
Flagstar Bank is currently trading at $10.44, down from the previous close of $11.44 after opening at $10.55 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $10.30 and $11.05 during the session. Trading volume stands at 9.29 million shares, compared with average volume of 5.01 million shares.
Third-quarter total interest income fell 8 percent to $1.01 billion from $1.10 billion, while net interest income increased 8 percent to $460 million. Non-interest income declined 26 percent to $70 million, and the provision for credit losses doubled to $76 million from $38 million, primarily reflecting higher interest rates, including their impact on the New York City rent-regulated multifamily loan portfolio. Flagstar shares have traded between $10.30 and $15.44 over the past 52 weeks.
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