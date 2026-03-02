Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 14:21:31

Flaharty Sold $13 Million of First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

On February 6, 2026, Flaharty Asset Management, LLC disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold 524,260 shares of First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC) in the fourth quarter of 2025.According to an SEC filing dated February 6, 2026, Flaharty Asset Management, LLC reduced its position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund. The estimated value of this share sale was $13.6 million, calculated using the average trading price during the quarter. The market value of the firm’s stake fell by $14.8 million over the previous quarter, reflecting both trading and price effects.First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund is an actively managed exchange-traded fund that provides broad commodity exposure. The fund employs a tactical allocation strategy, investing in a variety of commodity futures and related instruments to optimize risk-adjusted returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten