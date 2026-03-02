Strategy Aktie
02.03.2026 14:21:31
Flaharty Sold $13 Million of First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
On February 6, 2026, Flaharty Asset Management, LLC disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold 524,260 shares of First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC) in the fourth quarter of 2025.According to an SEC filing dated February 6, 2026, Flaharty Asset Management, LLC reduced its position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund. The estimated value of this share sale was $13.6 million, calculated using the average trading price during the quarter. The market value of the firm’s stake fell by $14.8 million over the previous quarter, reflecting both trading and price effects.First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund is an actively managed exchange-traded fund that provides broad commodity exposure. The fund employs a tactical allocation strategy, investing in a variety of commodity futures and related instruments to optimize risk-adjusted returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
