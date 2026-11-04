Flair Writing Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Flair Writing Industries präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Flair Writing Industries 4,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,40 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,21 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at