Flair Writing Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Flair Writing Industries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,71 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,72 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at