Flame Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flame Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at