Flame Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Flame Acquisition hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at