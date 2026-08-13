Flame Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Flame Acquisition hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at