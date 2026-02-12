FlaniganS Enterprises präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FlaniganS Enterprises hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at