FlaniganS Enterprises präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FlaniganS Enterprises hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 56,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FlaniganS Enterprises 52,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at