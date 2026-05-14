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14.05.2026 06:31:29
FlaniganS Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FlaniganS Enterprises hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent auf 56,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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