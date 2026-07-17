Flat Capital Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Flat Capital Registered B hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,78 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flat Capital Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2936,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,8 Millionen SEK im Vergleich zu -6,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at