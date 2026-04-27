Flat Capital Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Flat Capital Registered B stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,56 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flat Capital Registered B ein EPS von -0,140 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 526,6 Millionen SEK gegenüber 40,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at