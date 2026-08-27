Flat Glass Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Flat Glass Group hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flat Glass Group ein EPS von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,99 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flat Glass Group 3,66 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at